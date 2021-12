Zur Therapie bei Olympiasiegerin Fischbacher

Aus dem Pflichtpraktikum wurde eine fixe Stelle

„Ich bin dabei, mein Sportstudium in Salzburg mit Schwerpunkt Trainingstherapie abzuschließen. Hier in Vigaun habe ich im Sommer ein Pflichtpraktikum absolviert, daraus hat sich die Vollzeit-Arbeitsstelle ergeben“, erzählte die 36-jährige Pongauerin, die schon länger in Elsbethen/Glasenbach lebt. „Ich bin immer gerne in meinem Heimatort Eben. Aber mit Arbeit und Studium lässt sich das von hier aus besser vereinbaren.“