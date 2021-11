Omikron-Mutation: „Dann wird es wirklich kritisch“

Ungewisser Blick in die nahe Zukunft

Der Rückgang ist allerdings trügerisch, denn eher früher als später wird die neue südafrikanische Omikron-Mutation auch in der Steiermark eintreffen. Laut Experten könnte diese Variante noch ansteckender als alle bisherigen Mutationen sein. „Wenn sich der Trend in den Spitälern damit umkehren sollte, wird es wirklich kritisch“, stellt Marczik mit Blick auf die Auslastungen klar.