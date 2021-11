Coronavirus legt sogar die wildesten Gesellen lahm

„Eigentlich war alles in Butter. Das Corona-Konzept mit der 2G-Regel, die Absperrung des Dorfplatzes, die Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft“, erzählt Gerhard Valte, Obmann der Krampusgruppe Haiming. Am Sonntag, dem 28. November, wären rund 4000 Besucher gekommen, um das wilde Treiben auf dem Dorfplatz zu verfolgen. Schon am Vortag hätten rund 60 Jungkrampeler voller Stolz ihre Larven und Gewänder durch den Oberländer Ort getragen. Alles unmöglich, alles storniert.