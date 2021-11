Ein Schneefundament, das auf tönernen Füßen steht

Die Skitourengeher stehen angesichts der prognostizierten Niederschläge dieses Wochenende in den Startlöchern. Auf ein solides Schneefundament können sie laut Rudi Mair, Tirols oberstem Lawinenwarner, aber nicht zählen. Mair erwartet in hochalpinen Regionen Gefahrenstufe 3 plus - eine mehr als erhebliche Gefahr!