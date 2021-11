Salzburg bekämpft das Virus mit dem Faxgerät

Davon, dass diese veralteten Übermittlungsmethoden in Salzburg nach fast zwei Jahren Pandemie noch auf der Tagesordnung stehen, will das Land nichts wissen. So sei das Faxen von Daten an die Gesundheitsbehörde nur für die Arztpraxen gedacht, die über keinerlei Internetzugang verfügen, hieß es vom Land. „Faxen muss in Salzburg niemand mehr. Sobald die Ordinationen einen E-Mail-Zugang haben, kann die Meldung der Verdachtsfälle auch per E-Mail abgewickelt werden“, sagte ein Sprecher des Landes.