Oper Graz plant vier Premieren an vier Tagen

Für den 4. Dezember waren die Premieren von „Rotkäppchen“ und „Der Wolf“ geplant. Am gleichen Tag, aber eine am Nachmittag und eine am Abend. Nun wird die auch für Kinder geeignete Aufführung „Rotkäppchen“ am 15. Dezember um 17.00 Uhr gezeigt. Es handelt sich um ein Ballett von Sascha Pieper zur Musik von Dominic Faricier. Am nächsten Tag steht „Der Wolf“ auf dem Programm, eine Choreografie von Morgann Runacre-Temple zu einem Musikarrangement von Frank Moon und laut Oper erst für Menschen ab 16 Jahre geeignet.