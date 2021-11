Geburtstagskind muss Trumpf sein

Seine 16 Eishockeyliga-Spiele bestritt Atte Tolvanen in Serie, hält mit 93,5 Prozent bei einer beachtlichen Fangquote. Der erst nach dem Verletzungsausfall von Lamoureux geholte finnische Goalie entpuppte sich für die Salzburger als Glücksgriff. Unaufgeregt, wieselflink, fangsicher – so blieb er am Sonntag gegen Graz (2:0) auch bereits zum vierten Mal ohne Gegentor.