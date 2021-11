Für Pädagogin wird das Arbeiten zum Albtraum

Es ist ein unmissverständlicher Hilferuf: „Wir sind das vergessene Spielzeug einer Gesellschaft“, hält eine junge Kindergartenpädagogin erschüttert fest. Die junge Frau ist in ihrem langersehnten Traumberuf tätig. „Ich wollte immer mit Kindern arbeiten und sie in ihrer Entwicklung bestmöglich begleiten“, so die Niederösterreicherin. Doch mittlerweile wurde das Arbeiten für sie „zum Albtraum“. Wie so viele müssen vor allem Pädagoginnen der Pandemie – und den daraus resultierenden Maßnahmen – Rechnung tragen.