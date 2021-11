Pensionist finanziert Fahrzeug für das Rote Kreuz

Sparbücher gespendet

Und während Josef Stuhr nun auf einen freien Platz bei seiner Gattin im Pflegeheim wartet, war es ihm ein großes Anliegen, sich beim Roten Kreuz zu bedanken – und zwar auf seine Weise. „Er rief bei uns an und teilte uns mit, dass er seine Sparbücher spenden möchte. Wir können sie schon am nächsten Tag holen“, schildern die Helfer, die überwältigt waren von der Höhe des Betrags. „Aber Herr Stuhr hat darauf bestanden, dass alles seine Richtigkeit hat“, erzählen Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner und Finanzreferent Heinz May, die den 92-Jährigen daraufhin besuchten.