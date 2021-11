Zauberhafte Vorweihnachtszeit in Graz

Die ersten Vorboten des Advents in Graz sind einige Jahre die „Falling Christmas Trees“ gewesen. Diese werden dieses Jahr von der neuen, ganz besonderen Weihnachtsbeleuchtung abgelöst: An insgesamt acht Lichtsegeln mit jeweils 48 Quadratmetern werden gesteuerte Lichtpunkte Bilder zum Laufen bringen, an sechs weiteren Lichtsegeln zeichnen Reflexionsstäbe und Lichtstränge die Motive in die Herrengasse.