Hubschraubereinsatz nach schwerem Verkehrsunfall

Gegen 5.45 Uhr war eine 56-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit einem Pkw auf der L 458 von Strallegg kommend in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Im Kreuzungsbereich L 458/LB 72 dürfte sie trotz Nachranges in die LB 72 eingefahren sein. In der Folge kollidierte sie mit einem Klein-Lkw, gelenkt von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, der auf der LB 72 in Fahrtrichtung Ratten unterwegs war.