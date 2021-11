Salzburgs Lehrer müssen es jetzt richten

Sechs Klassen sind wegen zu schmaler Besetzung komplett auf Heimunterricht umgestellt worden. Wie der funktioniert – ob mit Hybridunterricht, Lernpaketen oder via Online-Plattformen – ist jedem Lehrer selbst überlassen. In der Sportmittelschule in Seekirchen saß etwas mehr als die Hälfte der Schüler am Montag im Unterricht. „Es läuft soweit gut, aber der Spagat zwischen Präsenz- und Heimunterricht ist sehr schwierig“, sagt Direktorin Anita Spitzer.