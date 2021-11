Öko-Experte: „Die Thaya ist bald am Ende!“

Bei Laa an der Thaya kommt der Fluss bekanntlich wieder über die tschechisch-österreichische Grenze und ist bereits dort mit Sulfat und Chlorid belastet. Auf der kurzen Strecke im Land erhöht sich die Belastung mit Chlorid und Sulfat jedoch nach aktuellen Messungen um das Drei- bis Sechsfache, so die Ergebnisse der Öko-Aktivisten. „Die hohen Konzentrationen an Stickstoffverbindungen und Phosphor sind an sich schon sehr belastend für Pflanzen und Tiere. Werden nun die Organismen auch noch durch hohe Salzkonzentrationen belastet, verliert der Fluss noch mehr von seiner Selbstreinigungskraft“, ist sich Umweltexperte Kurt Stockinger von GLOBAL 2000 sicher. Die Pulkau mündet in diesem Abschnitt in die Thaya und bringt ebenfalls eine hohe Belastung an Phosphor, Ammonium, Nitrit und anderen Verbindungen mit. Die Ursachen sind vielschichtig und benötigen eigentlich eine dringende Untersuchung