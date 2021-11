Top-Bulle reist ab - Neuer steht schon vor der Tür

Zuletzt verschafften sich Kapfenbergs Bulls mit dem Derbysieg gegen den UBSC Graz etwas Ruhe. Ruhig ist’s in Walfersam dennoch nicht. Weil der Top-Mann der Bullen, Kareem Jamar (US), zuletzt wieder einmal Topscorer gegen Graz, privat harte Zeiten durchmachen muss. Am Dienstag klettert der Ami in den Flieger nach Hause, wo seine Mutter Betreuung braucht. Dringend notwendige, da Corona in der Verwandtschaft derzeit alles und noch viel mehr erschwert. Eine Rückkehr der Wurfkanone in die Steiermark ist derzeit mehr als fraglich.