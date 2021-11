Die Bahn kommt bald öfter

Am 12. Dezember 2021 tritt europaweit ein neuer Fahrplan der ÖBB in Kraft. In Salzburg werden damit Verbesserungen für die Fahrgäste umgesetzt, die Züge kommen nun im Flachgau öfter – zumindest am Wochenende. Auch das oberösterreichische Mattigtal soll in Zukunft stärker an Salzburg angebunden werden.