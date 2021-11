99ers schossen mit Platzpatronen auf die Bullen

„Es war ein knappes Spiel. Und das, obwohl wir aufgrund unserer Personalnot nur mit drei Linien spielen konnten“, fasste 99ers-Trainer Gustafsson am Ende zusammen. „Im zweiten Drittel waren wir sogar besser als Salzburg. Wir hätten da treffen müssen. Ich bin glücklich mit der Leistung, aber nicht mit dem Resultat. Am Ende brauchen wir mehr Tore. Das fehlt uns einfach!“ Die Salzburger Eis-Bullen fuhren indes bereits den vierten Sieg in Folge ein.