Die Stadt Baden lenkt nun beim Parken ein

Es ist so weit: Nach wochenlanger Kritik gegen das neue Parkraumkonzept lenkt die Stadt Baden nun etwas ein. Am 6. Dezember wird die erste Novelle, die einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde, in Kraft treten. Nur ein erster Schritt, denn an der Verordnung wird weiter gefeilt. Sie wird spätestens im Herbst 2022 angepasst.