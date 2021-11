Kurioser Prozess um schrottreifes Fahrrad

Einen skurrilen Prozess mit versöhnlichem Ausgang gab es im Bezirksgericht Zwettl: Ein Paketbote sah über viele Monate hinweg ein Fahrrad an einem Stromkasten in Schönbach lehnen. Es hatte weder Luft in den Reifen noch funktionierende Bremsen – da habe er es entsorgt, schildert der vermeintliche Dieb vor Gericht.