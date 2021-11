Als sich der Erzherzog vom Rathaus abwandte

„Die Blickrichtung ist ein Mysterium“, erklärt der Grazer Lokalhistoriker Karl Albrecht Kubinzky. Warum der große Förderer der Steiermark gen Osten schaut, und zwar direkt ins Haus Hauptplatz 14, sei nicht erklärbar. Von 1878 bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges richtete er den Blick auf ein honorables Bürgerhaus, das danach durch einen Neubau ersetzt wurde. „Der Erzherzog steht übrigens - über viele Häuser hinweg - Aug in Aug mit seinem kaiserlichen Bruder Franz I. am ehemaligen Franzensplatz, dem heutigen Freiheitsplatz. Sehr gut haben sich die beiden ja nicht verstanden“, schmunzelt Kubinzky, der auch dieses Geschichtsschmankerl in seinem neuen Buch „Historisches aus Graz“ aufgegriffen hat.