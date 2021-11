Eine musikalische Reise in die „gute alte Zeit“

Mit der Zeitmaschine in die coolen 1950er

Auch die OldSchoolBasterds katapultieren sich in der musikalischen Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit - und zwar direkt in die 1950er-Jahre. „Ich denke, es gibt wieder ein starkes Verlangen nach Handgemachtem,“ so Sänger Gregor Bishops. „Es ist eine Herausforderung, den Klang dieser Zeit zu treffen. Wenn dann das Publikum unsere eigenen Songs als Ohrwürmer von gestern empfindet, ist das ein Riesenkompliment für uns.“