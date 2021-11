Im Familiengrab lag plötzlich ein völlig Fremder

Mehrere Jahrzehnte befand sich ein Grab am Friedhof in Korneuburg in Niederösterreich in Familienbesitz, mehrere Generationen waren dort beerdigt worden. Doch nun ruht dort ein völlig Fremder. Denn das Grab wurde neu vergeben. Ein Fehler im Verwaltungssystem der Stadt führte zu dem Irrtum. Nun wird eine Lösung gesucht.