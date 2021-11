Diskussionen um Wahlrecht von Zweitwohnsitzern

Radikale Einschnitte für Zweitwohnsitzer fordern die Gemeindebundobleute Hannes Pressl (VP) und Rupert Dworak (SP) in einem gemeinsamen Brief an ihre Klubobleute im Landtag. Einerseits soll das Wahlrecht für alle „Teilzeit-Niederösterreicher“ gestrichen werden - auf der anderen Seite fordert man aber eine neue Abgabe.