„Zuchtrüde“ kastriert: Prozess hat nun Nachspiel

„Krone“-Leser kennen die Geschichte: Drei Tierschützer wurden über einen an der Kette gehaltenen Husky informiert. Sie fuhren hin, kauften den Besitzern das Tier ab und brachten es an einen geheimen Ort. Diese zeigten später das Trio an, weil man sich erpresst gefühlt hat. Zudem sei „Bello“ deutlich mehr wert gewesen, weil es sich bei dem Husky um einen Zuchtrüden gehandelt habe. Beim fünfstündigen Prozess folgte die Überraschung: Die Tierschützer bewiesen anhand eines Ultraschalls, dass gar keine Hoden sichtbar sind. Der Prozess wurde vertagt.