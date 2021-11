Promis backen wieder weihnachtlich auf

„Erst gestern hat er mich zuhause beim Backen einfach so mit Mehl beworfen“, erzählt Autorin Hera Lind und blickt dabei ein wenig vorwurfsvoll zu Ehemann Engelbert. Beim Promi Kekse backen am Dienstag in Salzburg ging es beim Ehepaar Lind/Lainer dann doch weniger aufsehenerregend zu.