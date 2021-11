Grazer (28) verfehlte Nachbar mit Schuss nur knapp

„Es war blöd, was passiert ist!“ - Sichtlich geknickt sitzt der angeklagte Grazer vor Richter Hanspeter Draxler. Sein großes Problem sei der Alkohol: „Mein Vater ist schon am Alkohol gestorben.“ Er sollte es also besser wissen. „Er war ja schon auf einem guten Weg mit der Therapie, aber dann ist er umgekippt“, schildert sein Verteidiger.