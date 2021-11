Postler fingierte Zustellung von RSB-Briefen

„An dem 10. Juni hatte er sich krank gefühlt. Zudem hatte er als Zusteller sehr viel Stress“, sprach Verteidiger Christoph Mandl von einem „einmaligen Fehltritt“ seines Mandanten. Letzteres betonte auch der Angeklagte am Dienstag beim Prozess im Landesgericht: „Es tut mir leid. Mir ging es an dem Tag nicht so gut und ich wollte den Kollegen nicht noch mehr Arbeit aufhalsen“, erzählte der unbescholtene Einheimische (23) der Vorsitzenden Ilona Schalwich-Mozes. Die Richterin stellte auch klar: „Einen einmaligen Fehltritt lass ich so nicht gelten: Es waren an einem Tag sieben Fehltritte.“ Der Ex-Postler stimmte zu: „Ich dachte, es sei nicht so schlimm.“