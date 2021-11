Langzeittrainer Kocijan hat Abschied genommen

Zeit zum Abschiednehmen! Tomislav Kocijan hat - wie schon länger angekündigt - seinen Trainerjob bei Fußball-Regionalligist St. Anna niedergelegt. „Fünfeinhalb Jahre sind genug“, sagt der ehemalige Salzburg- und Sturm-Star, der die Südsteirer 2016 als Landesligist übernahm. In der Saison 2018/19 krönte er sich mit St. Anna zum Meister, stieg in die Regionalliga auf. Wohin es den 53-Jährigen zieht, steht noch in den Sternen.



Schicker kommt

Dafür hat St. Anna bereits einen Nachfolger für den Langzeittrainer gefunden. Mit Rene Schicker übernimmt ein ehemaliger Bundesligaprofi. Der Leobner führte zuletzt den Unterligisten Hof als Tabellenführer in die Winterpause.