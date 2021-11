Mit Fleischermesser in Oberschenkel geschnitten

Am Montag musste ein 51-Jähriger einen Unfall mit einem Fleischermesser beinahe mit seinem Leben bezahlen: Bei seiner Arbeit in einem Fleischverarbeitungsbetrieb schnitt er sich mit einem Messer so unglücklich in den eigenen Oberschenkel, dass er beinahe die Hauptschlagader durchtrennte! Der Mann wurde im LKH Bruck notoperiert. Laut Ärzten hatte er großes Glück, den Unfall überlebt zu haben.