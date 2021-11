Polizei kontrolliert 2-G-Nachweise von Autofahrern

Akzeptanz der Bevölkerung weitgehend gut

Personell seien die Corona-Kontrollen zwar belastend aber kein so großes Problem. In einigen Bezirken sei man ja auch schon für die inzwischen wieder abgesagten Ausreisekontrollen gerüstet gewesen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei weitestgehend sehr gut. „Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen“, fasstFritz Grundnig die neuen Aufgaben mit einem Schmunzeln zusammen.