Landesspitze fordert einheitliche Maßnahmen

„Die Corona-Situation hat sich in den vergangenen Wochen in ganz Österreich verschärft. Zum Schutz aller Bürger braucht es nun bundesweite und damit einheitliche Maßnahmen und keinen Fleckerlteppich an Regelungen, der nur in einzelnen Bundesländern gültig ist. Wichtig ist dabei, dass für geimpfte Personen keine Nachteile entstehen, denn die Impfung ist keine Privatsache, sondern gleicht im Kampf gegen die Corona-Epidemie einem solidarischen Akt. In der Steiermark haben 77 Prozent der impffähigen Personen ab zwölf Jahren bereits eine Erstimpfung erhalten – das sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden“, betonen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und appellieren, eines der zahlreichen niederschwelligen Impfangebote in der Steiermark zu nutzen.