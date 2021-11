Großer Feuerwehreinsatz in Preding: Haus brannte

Der Dachstuhl des unbewohnten Hauses und das angrenzende Lager-Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder! Samstagabend war das Feuer ausgebrochen, die Löscharbeiten in Preding dauerten bis in die Nachtstunden an. Es wurde niemand verletzt, Ursache und Schadenshöhe werden ermittelt.