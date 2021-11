Wahrheit und Verantwortung

Schwer zu beurteilen, was schlimmer ist: Die politische Mutlosigkeit oder die geschmacklosen Witze? So oder so: Wilfried Haslauer hat sein Ansehen als Landeshauptmann irreparabel beschädigt. Das ist schade für ihn. Das ist schade für das Land Salzburg. „Betrifft Salzburg“ - die Kolumne von Krone-Salzburg-Chefredakteur Claus Pándi.