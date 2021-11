Hänger „schob“ an: Steirer bei Unfall verletzt

Es passierte kurz nach 13 Uhr in Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark: Ein Landwirt war dabei, Holz aus dem Wald abzutransportieren, benutzte dafür Traktor plus Anhänger. Beim Bergabfahren dürfte das Gespann zu schnell geworden sein, der schwer beladene Anhänger drückte dabei gegen das Zugfahrzeug, wodurch der Steirer die Kontrolle verlor und beide Einheiten auf die Längsseite geschleudert wurden.