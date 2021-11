Mit 60 Jahren fängt das Volleyball-Leben an

Auf ganz viel Routine kann Hausmannstätten am Sonntag (17.30) im Cup-Viertelfinale gegen Erstligist Amstetten bauen. „Das Durchschnittsalter der Startformation liegt zwischen 29 und 30“, grinst Obmann und Trainer Bernhard Trummer, der mit 50 teils selbst als Aufspieler geigt. Dazu stehen am Mittelblock mit Christian Fuchs geballte 50 Jahre Lebenserfahrung. „Andreas Wimmer ist mit 60 Jahren unser ältester Spieler. Aus beruflichen Gründen pausiert er aber bis Jänner.“ Und der Nachwuchs? „Der drängt sich leider noch nicht so auf, wie wir das gerne hätten“, so Trummer.