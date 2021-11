Corona-Alarm bei Landesligist St. Pölten

Corona-Fälle beim SC Zwettl hatten in der Vorwoche für eine Absage gesorgt. Nun ist erneut Zwettl betroffen. Allerdings deshalb, weil es beim Gegner aus St. Pölten Probleme gibt. „Ich selbst bin betroffen“, so SKN-Juniors-Trainer Goran Zvijerac, der zum Glück keine Symptome aufweist. „In der Schule hat bei einigen Spielern der Test angeschlagen. Jetzt warten wir noch auf die Ergebnisse.“ Bis alle Ergebnisse da sind, wurde das Training ausgesetzt. „So wollen wir die Infektionskette unterbrechen“, bestätigt Zvijerac, der sich eine Rückkehr auf den Trainingsplatz aber bereits am Montag vorstellen könnte.