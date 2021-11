Kombi-Routinier: Keine Experimente vor Olympia

Der Qualifikationsmodus bei den Kombinierern ist relativ einfach: „Wenn du Ende Jänner unter den besten fünf Österreichern bist, bist du dabei.“ Wegen des anstehenden Großevents waren Veränderungen bezüglich Training oder Material kein Thema: „Es gibt keine Experimente! Ich vertraue auf das, was ich weiß. Den Weltcup-Auftakt in Kuusamo werden ich auslassen, denn dort liegt mir die Schanze nicht. Immer wenn ich Finnland ausgelassen habe, ist die Saison gut gelaufen.“ So gibt’s erst am 3. 12. in Lillehammer den ersten Vergleich mit den großen Favoriten: „Ich denke, dass Olympiasieger Frenzel und Weltmeister Riiber wieder den Ton angeben werden - und unser Johann Lamparter. Es hat sich wenig geändert!“