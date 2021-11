Prozess um „Fünfzig falsche Fünfziger“

„Also 200 Euro für 50 falsche Fünfziger?“ – Mit dieser Frage fasste die Jugendrichterin zusammen, was die Burschen bei ihrer illegalen Shoppingtour im Darknet bestellt hatten. Im Anschluss benutzten sie die Scheine bei Einkäufen in diversen Lebensmittelmärkten und Bäckereien. „Ich habe mich nach der Hausdurchsuchung selbst gefragt, wieso ich das gemacht habe“, so einer der Angeklagten. Eine wirkliche Begründung für ihr Verhalten hatte keiner der drei 14- bis 16-Jährigen. Das Strafverfahren hat sichtlich Eindruck bei den Teenagern hinterlassen, die alle in Begleitung ihrer Eltern und Anwälte erschienen waren. Kleinlaut und zerknirscht zeigten sie sich geständig, gelobten Besserung.