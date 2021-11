Osttiroler Obstbauer am Sprung zum Biobetrieb

Nicht nur am Tag des Apfels, sondern das ganze Jahr bieten Tiroler Obstbauern saftige Äpfel an. So auch der Obsthof Webhofer in Gaimberg in Osttirol. Auf ihrem drei Hektar großen Feld direkt am Hof werden dort im Durchschnitt knapp 120 Tonnen pro Jahr geerntet. „Die eine Hälfte der Ernte kommt ins Lager, die andere wird verarbeitet“, erklärt Friedl Webhofer. Das Hauptprodukt ist der naturtrübe Apfelsaft: „Wir geben beim Pressen nichts dazu oder weg. So wie er aus der Presse kommt, wird er pasteurisiert und abgefüllt.“ Auch Edelbrände oder Apfelessig stellt man her.