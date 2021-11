Seniorenheime: Neue Mitarbeiter brauchen Impfung

Wir haben uns entschieden, im besonders heiklen Bereich unserer Seniorenwohnhäuser nur mehr geimpfte und genesene Personen neu aufzunehmen“, sind sich Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) einig. Die Stadt Salzburg betreibt sechs Seniorenwohnhäuser.. Diese Vorrausetzungen gelten für alle Berufsgruppen in den Einrichtungen. Also auch für das Servicepersonal, wie in der Küche oder bei den Putzkräften. Im Schnitt werden rund 100 Mitarbeiter:innen pro Kalenderjahr neu aufgenommen. Das inkludiert auch die rund 40 Zivildiener und die rund 20 Personen, die das Freiwillige Soziale Jahr in eine der Einrichtungen absolvieren. Diese Voraussetzung gilt auch für etwaige Praktikanten.