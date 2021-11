Herzog-Buch: „Beruf den Andi ja nicht mehr ein!“

Österreichs Rekord-Internationaler Andreas Herzog nützt die Länderspielpause der Bundesliga nicht nur, um am Feinschliff mit der Admira zu arbeiten. Am Freitag präsentiert der 53-Jährige in Wien seine Biografie „Mit Herz und Schmäh“: ein rundes Bild der rot-weiß-roten Spielerlegende, die als Trainer nach wie vor auf den Sprung ins A-Team wartet. Zudem erinnert er sich darin an ein Telefongespräch seines Vaters. „Geh, weißt was, schleich di! Ruf nie wieder an, und eins sag ich dir: Beruf den Andi ja nicht mehr ein“, soll Anton „Burli“ Herzog, selbst vielfacher Bundesligakicker und auch Trainer des Sohns, dem damaligen U16-Teamchef Paul Gludovatz mitgeteilt haben, weil dieser zuvor seinen Sprössling schon nach zehn Minuten ausgetauscht hatte.