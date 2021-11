Judenburg: Folgenschwere Schlägerei bei Maturaball

Beim Eintreffen am Maturaball des Bafep Judenburg findet die Polizei zwei schwer verletzte Jugendliche (17) vor. Sie waren in der Nacht auf Sonntag gegen zwei Uhr in eine Schlägerei verwickelt worden. Einer der beiden Burschen musste operiert werden, nach den Tätern wird noch gesucht. Um Hinweise wird gebeten.