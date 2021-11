Fünf Hausfrauen und „Das Riesending“

Die Bergfilm-Szene ist wie so viel Anderes stark männlich dominiert. Deshalb hat sich die Festival-Leitung rund um Martin Hasenöhrl besonders bemüht, Frauen eine größere Bühne zu geben. „Wir haben beim letzten Mal ein Gruppenfoto gemacht, wo leider nur Männer oben waren. Danach kamen einige Leute zu mir und haben mich gefragt: ,Was ist mit den Mädels‘?“ Der Streifen „Pretty Strong“ – der bisher erste und einzige Kletterfilm, der von einem ausschließlich weiblichen Team produziert wurde – ist eines der großen Highlights des Festivals. „Es ist ein Film von Frauen, über Frauen, aber für alle – genau darum geht es“, sagte Hasenöhrl. In „Cholitas“ versuchen fünf peruanische Hausfrauen gemeinsam den Aconcagua, den höchsten Berg Südamerikas (6961 Meter) zu besteigen. Dabei tragen sie ihr traditionelles, buntes Gewand. Auch Kokablätter und Alkohol spielen dabei eine Rolle. In „Das Riesending“ erleben die Zuschauer eine abenteuerliche Tour aus der Sicht eines Höhlenteams, das die kilometerlangen Höhlengänge des Salzburger Untersbergs erkundet.