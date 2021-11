Murtal: Auto ging während der Fahrt in Flammen auf

Wegen eines technischen Defekts geriet ein Auto in der Nacht auf Sonntag auf der S 36 im steirischen Murtal in Brand - und das während der Fahrt. Der Lenker (20) und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Aichdorf, Farrach und Judenburg standen im Einsatz.