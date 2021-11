Reizende Dämpfe traten aus: Zwei Personen verletzt

In einer Firma in Mils bei Hall wollte ein 28-Jähriger am Freitagvormittag eine Waschanlage mit Reinigungsmittel befüllen, verwechselte aber den Behälter. Es kam zu einer chemischen Reaktion, bei der Flüssigkeit und Dämpfe austraten. Der Afghane und eine Angestellte (47) wurden leicht verletzt.