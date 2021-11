Nachhaltiges Spielzeug erobert Kinderzimmer

Ein neues Gefährt muss her. Oder? „Genau mit solchen Fahrzeugen kommen die Kunden zu uns nach Hofstätten an der Raab, um sie reparieren zu lassen“, erzählt der oststeirische Spielzeughändler Gottfried Gungl. Er ist seit über 40 Jahren in der Branche tätig. Sein Reparaturservice hebt ihn von der Konkurrenz ab.