Medaillen für unsere blau-gelben Wettkampf-Asse

Die Disziplinen der Firefighter Combat Challenge sind Treppensteigen, einen Schlauch per Seil hochziehen, ein Hammerschlagsimulator, einen mit Wasser gefüllten Schlauch ziehen und einen Rettungsdummy in Bestzeit bergen. Das Ganze natürlich in kompletter Schutzausrüstung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät. Nur die härtesten Florianis sind diesen Aufgaben gewachsen – und so befinden sich in der Weltspitze auch Vertreter aus Niederösterreich. Thomas Schragner etwa, 55-jähriger Gemeindemitarbeiter aus Großweikersdorf im Bezirk Tulln.