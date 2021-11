Steirischer Impfmotor springt langsam wieder an

Verdreifachung bei den Erstimpfungen

Ein Monat später springt der Impfmotor wieder an. Das hat zum einen mit dem verstärkten Infektionsgeschehen zu tun, zum anderen aber auch mit den verschärften Maßnahmen der Politik. So gab es in der vergangenen Woche 9512 Erstimpfungen in der Steiermark - eine Verdreifachung innerhalb von 14 Tagen.