Kind erkrankt: Masernfall in Innsbrucker Klinik

„Nachdem das Kleinkind in der ansteckenden Phase der Erkrankung in der Innsbrucker Kinderklinik war, werden derzeit von den Gesundheitsbehörden alle Kontakte erhoben und aktiv kontaktiert. Wenn Eltern bei ihrem erkrankten Kind hohes Fieber und Ausschlag feststellen, sollten sie zu Hause bleiben und den Kontakt zu kleinen Kindern, Ungeimpften und Schwangeren meiden“, hieß es am Freitag vonseiten der „tirol kliniken“.