Starfotograf ist auf Europa Tournee

Sich einmal wie ein Weltstar fühlen -diesen Traum können die Salzburger heute leben. Aus Los Angeles ist nämlich Starfotograf Guido Karp im Rahmen seiner „Princess For One Day“Tour angereist. Im Wyndham Grand Hotel bietet sich die Chance, inklusive professioneller Styling-Begleitung, ein Hochglanz-Fotoshooting zu absolvieren. „Die Salzburger verfügen über einen exquisiten Schönheitssinn“, freut sich Karp auf seinen Aufenthalt. Es ist nicht sein erster in Salzburg.