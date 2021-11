Therme Loipersdorf: Corona-Fälle an mehreren Tagen

Die Herbstferien brachten mehrere Corona-Fällen in der Therme Loipersdorf: Sowohl am 26., 28. und 31.Oktober, als auch am 1. November befanden sich dort infizierte Personen. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ruft alle Besucher, die in diesem Zeitraum in der Therme waren, auf, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Bei Symptomen ist das Gesundheitstelefon 1450 zu kontaktieren.